Почти все игроки сборной России по водному поло переболели COVID-19

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Большая часть мужской сборной России по водному поло переболела коронавирусом.
Почти все игроки сборной России по водному поло переболели COVID-19
  • РИА Новости

Сейчас спортсмены готовятся к олимпийской квалификации. Соревнования намечены на 14—21 февраля в Нидерландах.

По словам наставника команды Сергея Евстигнеева, не заболели COVID-19 только два или три игрока.

«Антитела, надеемся, продержатся. Мы пытались организовать спарринги перед отбором, обзвонили все федерации, рассматривали вариант с Италией, но история с недельным карантином — мы её перед отбором позволить себе не можем», — цитирует Евстигнеева «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что глава IIHF приедет в Минск для обсуждения вопроса ЧМ-2021 после 7 января.

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