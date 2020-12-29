Глава IIHF приедет в Минск для обсуждения вопроса ЧМ-2021 после 7 января

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о своём предстоящем визите в Минск для встречи с властями Белоруссии и руководством оргкомитета чемпионата мира 2021 года.

«Конечно, я поеду в Белоруссию. У меня и генерального секретаря IIHF положительные результаты тестов на коронавирус, авиакомпании не пускают на борт без справки об отрицательном результате теста. Мы ждём, как только получим отрицательный результат или у нас будут выявлены антитела, сразу будем готовы вылететь. Сейчас не можем путешествовать, но после православного Рождества встретимся с президентом, с руководством хоккейной федерации», — приводит слова Фазеля ТАСС.

По данным швейцарских СМИ, решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Белоруссии в другую страну уже принято.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии не получали уведомлений о переносе ЧМ-2021 по хоккею из Минска.