Глава IIHF приедет в Минск для обсуждения вопроса ЧМ-2021 после 7 января

Короткая ссылка
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о своём предстоящем визите в Минск для встречи с властями Белоруссии и руководством оргкомитета чемпионата мира 2021 года.
Глава IIHF приедет в Минск для обсуждения вопроса ЧМ-2021 после 7 января
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Конечно, я поеду в Белоруссию. У меня и генерального секретаря IIHF положительные результаты тестов на коронавирус, авиакомпании не пускают на борт без справки об отрицательном результате теста. Мы ждём, как только получим отрицательный результат или у нас будут выявлены антитела, сразу будем готовы вылететь. Сейчас не можем путешествовать, но после православного Рождества встретимся с президентом, с руководством хоккейной федерации», — приводит слова Фазеля ТАСС.

По данным швейцарских СМИ, решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Белоруссии в другую страну уже принято.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии не получали уведомлений о переносе ЧМ-2021 по хоккею из Минска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить