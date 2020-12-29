Ковальчук рассказал, когда проведёт первый матч за «Авангард»

Российский форвард Илья Ковальчук рассказал, когда планирует провести первый матч за омский хоккейный клуб «Авангард».

«Вчера по прилёте прошёл медосмотр, сдал тест на коронавирус, всё в порядке. Я готов физически и завтра буду играть. Пока не знаю, с кем буду играть, посмотрим, что решит тренер. Я готов играть, показывать себя, зарабатывать игровое время», — заявил Ковальчук на пресс-конференции.

30 декабря в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» на своём льду примет китайский «Куньлунь Ред Стар». Матч начнётся в 16:00 мск.

26 января «Авангард» объявил о заключении контракта с 37-летним нападающим по схеме «1 + 1».

В сезоне-2019/20 Ковальчук выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги — «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз», после чего стал неограниченно свободным агентом. Всего в Национальной хоккейной лиге он провёл 966 матчей, набрав 904 (454 + 450) очка, а в Континентальной хоккейной лиге на счету спортсмена 367 матчей, в которых он набрал 370 (161 + 209) очков.

Ранее Ковальчук объяснил, почему решил подписать контракт с «Авангардом».