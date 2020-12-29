Ковальчук рассказал, когда проведёт первый матч за «Авангард»

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Российский форвард Илья Ковальчук рассказал, когда планирует провести первый матч за омский хоккейный клуб «Авангард».
Ковальчук рассказал, когда проведёт первый матч за «Авангард»
  • Reuters

«Вчера по прилёте прошёл медосмотр, сдал тест на коронавирус, всё в порядке. Я готов физически и завтра буду играть. Пока не знаю, с кем буду играть, посмотрим, что решит тренер. Я готов играть, показывать себя, зарабатывать игровое время», — заявил Ковальчук на пресс-конференции.

30 декабря в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» на своём льду примет китайский «Куньлунь Ред Стар». Матч начнётся в 16:00 мск.

26 января «Авангард» объявил о заключении контракта с 37-летним нападающим по схеме «1 + 1».

В сезоне-2019/20 Ковальчук выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги — «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз», после чего стал неограниченно свободным агентом. Всего в Национальной хоккейной лиге он провёл 966 матчей, набрав 904 (454 + 450) очка, а в Континентальной хоккейной лиге на счету спортсмена 367 матчей, в которых он набрал 370 (161 + 209) очков.

Ранее Ковальчук объяснил, почему решил подписать контракт с «Авангардом».

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