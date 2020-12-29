Ковальчук: двери в НХЛ я не закрывал, но в моём возрасте нельзя делать такой большой перерыв

Российский форвард Илья Ковальчук объяснил, почему решил подписать контракт с омским хоккейным клубом «Авангард».

«Недолго думал над предложением от «Авангарда». Посоветовался с семьёй и решил поехать, всё очень быстро произошло. Семья пока не приехала в Россию, но собирается. Супруга точно приедет скоро, дети к плей-офф будут. Я ждал предложений от конкретных команд в НХЛ, но в нынешней мировой ситуации приходилось слишком долго ждать. Я решил, что нельзя делать такой большой перерыв, тем более в моём возрасте. Никакие двери в НХЛ я не закрывал», — заявил Ковальчук на пресс-конференции.

Он отметил, что ему сложно сказать, согласился бы он подписать контракт с «Авангардом», если бы команда проводила матчи в Омске, а не в подмосковной Балашихе.

«Тяжело говорить, поехал ли бы я играть в Омск. «Авангард» в Балашихе, что сейчас об этом говорить. Но, наверное, действительно важно было играть дома, в том числе и для детей. Из «Спартака» на меня никто не выходил, не было никакого общения», — рассказал хоккеист.

26 января «Авангард» объявил о заключении контракта с 37-летним нападающим по схеме «1 + 1».

В сезоне-2019/20 Ковальчук выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги — «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз», после чего стал неограниченно свободным агентом. Всего в Национальной хоккейной лиге он провёл 966 матчей, набрав 904 (454 + 450) очка, а в Континентальной хоккейной лиге на счету спортсмена 367 матчей, в которых он набрал 370 (161 + 209) очков.

Ранее сообщалось, что Ковальчук стал вторым капитаном «Авангарда».