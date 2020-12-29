Ковальчук стал вторым капитаном «Авангарда»

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Пресс-служба омского хоккейного клуба «Авангард» сообщила, что российский нападающий Илья Ковальчук назначен вторым капитаном команды.
Ковальчук стал вторым капитаном «Авангарда»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Таким образом, в «Авангарде» будет два капитана — Ковальчук и защитник Алексей Емелин.

26 января «Авангард» объявил о заключении контракта с 37-летним нападающим по схеме «1 + 1».

В сезоне-2019/20 Ковальчук выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги — «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз», после чего стал неограниченно свободным агентом. Всего в Национальной хоккейной лиге он провёл 966 матчей, набрав 904 (454 + 450) очка, а в Континентальной хоккейной лиге на счету спортсмена 367 матчей, в которых он набрал 370 (161 + 209) очков.

Ранее Боб Хартли заявил, что в «Авангарде» не будут спешить с дебютом Ковальчука.

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