Ковальчук стал вторым капитаном «Авангарда»

Пресс-служба омского хоккейного клуба «Авангард» сообщила, что российский нападающий Илья Ковальчук назначен вторым капитаном команды.

Таким образом, в «Авангарде» будет два капитана — Ковальчук и защитник Алексей Емелин.

26 января «Авангард» объявил о заключении контракта с 37-летним нападающим по схеме «1 + 1».

В сезоне-2019/20 Ковальчук выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги — «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз», после чего стал неограниченно свободным агентом. Всего в Национальной хоккейной лиге он провёл 966 матчей, набрав 904 (454 + 450) очка, а в Континентальной хоккейной лиге на счету спортсмена 367 матчей, в которых он набрал 370 (161 + 209) очков.

Ранее Боб Хартли заявил, что в «Авангарде» не будут спешить с дебютом Ковальчука.