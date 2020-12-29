Хартли заявил, что в «Авангарде» не будут спешить с дебютом Ковальчука

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал переход в команду нападающего Ильи Ковальчука.

«Во вторник мы встретимся с тренерами, с самим Ковальчуком, и будем принимать решение. Илья не играл с весны, так что спешить мы не будем, посмотрим на его кондиции. Дело даже не в физической, а в игровой форме. Невозможно держать себя в игровой форме, катаясь с друзьями», — приводит слова Хартли пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

26 января «Авангард» объявил о заключении контракта с 37-летним нападающим по схеме «1 + 1».

В сезоне-2019/20 Ковальчук выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги — «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз», после чего стал неограниченно свободным агентом. Всего в Национальной хоккейной лиге он провёл 966 матчей, набрав 904 (454 + 450) очка, а в Континентальной хоккейной лиге на счету спортсмена 367 матчей, в которых он набрал 370 (161 + 209) очков.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Яшкин стал лучшим иностранным снайпером в истории московского «Динамо».