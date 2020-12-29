Польховский — о победе Елисеева и Павловой на Рождественской гонке: деньги здесь стоят на втором плане

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал победу россиян Евгении Павловой и Матвея Елисеева в Рождественской гонке, являющейся коммерческим турниром.

«Эта гонка была знаковой для спортсменов. Деньги здесь стоят на втором плане, прежде всего все боролись за первое место. И Матвей, и Евгения проявили характер, боролись в сложных погодных условиях. Хоть был небольшой ветерок, но в то же время был и обильный снегопад. Такая погода была одинаковой для всех, но наши ребята собрались и показали характер», — приводит слова Польховского ТАСС.

Он отметил, что победа придаст Елисееву и Павловой уверенности в психологическом плане.

«Хоть и не было двух сильнейших команд, это нисколько не умаляет победы ребят», — добавил специалист.

Елисеев и Павлова сначала одержали победу в гонке с массовым стартом, а затем выиграли и пасьют.

Ранее Дмитрий Васильев выразил надежду, что победа Елисеева и Павловой на Рождественской гонке поможет всей сборной России.