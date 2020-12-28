Васильев: надеюсь, победа Елисеева и Павловой на Рождественской гонке поможет всей сборной России

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал победу россиян Евгении Павловой и Матвея Елисеева в Рождественской гонке.
Васильев: надеюсь, победа Елисеева и Павловой на Рождественской гонке поможет всей сборной России
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«Когда хоть что-то позитивное есть, то это скрашивает весь негатив, который накопился. Павлова и Елисеев молодцы, их стоит поздравить. В таких коротких гонках важна стрельба, здесь отыгрывать ногами особо негде. Это обыкновенное шоу, серьёзно к такому старту никто не относится. Для ребят это хороший эмоциональный заряд на грядущий январский этап Кубка мира. Возможно, не только для них, но и для остальных тоже. Когда всегда сплошной негатив, это хорошо прибивает. Даже если в спортивном плане биатлонист готов, то эмоциональный фон не даёт ему уверенности. Из-за этого зачастую они не могут показать свой результат. Повторюсь, я надеюсь, что это как-то поможет не только Елисееву и Павловой, но и всей команде», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Елисеев и Павлова одержали победы сначала в гонке с массовым стартом, а затем выиграли и пасьют.

Ранее Елисеев высказался о победе в Рождественской гонке.

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