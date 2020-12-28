Елисеев: где-то повезло, что так хорошо отстрелялись

Матвей Елисеев прокомментировал свою совместную с Евгенией Павловой победу в Рождественкой гонке в Рупольдинге, где российские биатлонисты выиграли гонку с массовым стартом и пасьют.

«Свежий снег, из-за этого трасса была очень сложной. Да, где-то нам повезло, что так хорошо отстрелялись. Какие дальнейшие планы? Будем готовиться с тренером Алексеем Волковым в Австрии, а затем уже переезжать ближе к Оберхофу», — сказал Елисеев сразу после гонки.

Пятый и шестой этапы Кубка мира по биатлону пройдут в немецком Оберхофе (8—10 и 13—17 января), а два первых этапа Кубка IBU — в немецком Арбере (14—17 и 20—23 января).

Ранее сообщалось, что Павлова и Елисеев победили в пасьюте на Рождественской гонке.