Елисеев: где-то повезло, что так хорошо отстрелялись

Короткая ссылка
Матвей Елисеев прокомментировал свою совместную с Евгенией Павловой победу в Рождественкой гонке в Рупольдинге, где российские биатлонисты выиграли гонку с массовым стартом и пасьют.
Елисеев: где-то повезло, что так хорошо отстрелялись
  • globallookpress.com

«Свежий снег, из-за этого трасса была очень сложной. Да, где-то нам повезло, что так хорошо отстрелялись. Какие дальнейшие планы? Будем готовиться с тренером Алексеем Волковым в Австрии, а затем уже переезжать ближе к Оберхофу», — сказал Елисеев сразу после гонки.

Пятый и шестой этапы Кубка мира по биатлону пройдут в немецком Оберхофе (8—10 и 13—17 января), а два первых этапа Кубка IBU — в немецком Арбере (14—17 и 20—23 января).

Ранее сообщалось, что Павлова и Елисеев победили в пасьюте на Рождественской гонке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить