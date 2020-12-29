Футболист Кварацхелия заявил, что не планирует длительное время выступать в РПЛ

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия рассказал, что не планирует длительное время выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Не могу сказать, что скоро поменяю команду, но знаю, что есть предложение и переговоры ведутся. Но сейчас я не могу дать вам точный ответ. Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд», — цитирует Кварацхелию сайт 1tv.ge.

19-летний Кварацхелия перешёл в «Рубин» летом 2019-го, и его контракт рассчитан до июня 2024 года. В его активе пять голов и десять голевых передач в 44 матчах.

Ранее гендиректор «Рубина» заявил, что его команде не нужен Кокорин.