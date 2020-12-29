Губерниев считает, что этап КМ в Оберхофе будет показательным для сборной России
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- РИА Новости
«Этап в Оберхофе будет показателем. В противном случае биатлон в стране вслед за футболом, видимо, придётся закрывать», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».
По итогам этапа в австрийском Хохфильцене сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок Кубка мира без медалей.
Этапы в немецком Оберхофе пройдут с 4 по 10-е и с 11 по 17 января.
Ранее Александр Тихонов раскритиковал состав сборной России на январские этапы КМ и Кубка IBU.