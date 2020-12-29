Губерниев считает, что этап КМ в Оберхофе будет показательным для сборной России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что предстоящий этап Кубка мира по биатлону станет для сборной России показательным относительно её перспектив.

«Этап в Оберхофе будет показателем. В противном случае биатлон в стране вслед за футболом, видимо, придётся закрывать», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

По итогам этапа в австрийском Хохфильцене сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок Кубка мира без медалей.

Этапы в немецком Оберхофе пройдут с 4 по 10-е и с 11 по 17 января.

Ранее Александр Тихонов раскритиковал состав сборной России на январские этапы КМ и Кубка IBU.