Тихонов раскритиковал состав сборной России на январские этапы КМ и Кубка IBU

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал состав мужской сборной России на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU.

«Столько времени, а не появилось ни одной новой фамилии. Это страшно. Чего мы можем дождаться от тех, кого вызвали? Логинов, если придёт в себя, может что-то показать. А Гараничев и Бабиков не обыграют сегодняшних лидеров. Они столько лет пытаются что-то доказать, но никак не получается», — цитирует Тихонова «Спорт-экспресс».

Пятый и шестой этапы Кубка мира по биатлону пройдут в немецком Оберхофе (8—10 и 13—17 января), а два первых этапа Кубка IBU состоятся в немецком Арбере (14—17 и 20—23 января).

Ранее Васильев выразил надежду, что победа Елисеева и Павловой на Рождественской гонке поможет всей сборной России.