Сотникова — о работе тренером: торопиться выйти на большую арену я не буду

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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова высказала мнение о своей работе в качестве тренера.
Сотникова — о работе тренером: торопиться выйти на большую арену я не буду
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«В этой жизни всё интересно, с каждым спортсменом высокого уровня сотрудничать познавательно, но пока я радуюсь тому, что у меня есть — своим маленьким детям, подрастающему поколению. Торопиться выйти на большую арену я не буду. У меня всё только начинается. Зажму булки и буду идти к поставленной цели. Я всё-таки видела со стороны, как прокладывается этот путь — в какой момент я допускала ошибки в отношениях с тренером, сейчас я анализирую эти моменты и таким образом формирую своё собственное тренерское я», — приводит слова Сотниковой РИА Новости.

24-летняя Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы.

Ранее Сотникова призналась, что у неё до сих пор есть спортивный азарт.

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