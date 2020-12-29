Чепиков прокомментировал победу Елисеева и Павловой в Рождественской гонке

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал победу российских биатлонистов Евгении Павловой и Матвея Елисеева в Рождественской гонке.

«Давно не было такого успеха, я рад за нашу команду. Все считают, сколько гонок прошло без медалей, — и тут успех. Можно занести в актив эту гонку, хочется, чтобы успехи нашей команды продолжились в новом году», — приводит слова Чепикова ТАСС.

Елисеев и Павлова сначала одержали победу в гонке с массовым стартом, а затем выиграли и пасьют.

Ранее Дмитрий Васильев выразил надежду, что победа Елисеева и Павловой на Рождественской гонке поможет всей сборной России.