Чепиков прокомментировал победу Елисеева и Павловой в Рождественской гонке

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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал победу российских биатлонистов Евгении Павловой и Матвея Елисеева в Рождественской гонке.
Чепиков прокомментировал победу Елисеева и Павловой в Рождественской гонке
  • globallookpress.com

«Давно не было такого успеха, я рад за нашу команду. Все считают, сколько гонок прошло без медалей, — и тут успех. Можно занести в актив эту гонку, хочется, чтобы успехи нашей команды продолжились в новом году», — приводит слова Чепикова ТАСС.

Елисеев и Павлова сначала одержали победу в гонке с массовым стартом, а затем выиграли и пасьют.

Ранее Дмитрий Васильев выразил надежду, что победа Елисеева и Павловой на Рождественской гонке поможет всей сборной России.

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