Чепиков прокомментировал победу Елисеева и Павловой в Рождественской гонке
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«Давно не было такого успеха, я рад за нашу команду. Все считают, сколько гонок прошло без медалей, — и тут успех. Можно занести в актив эту гонку, хочется, чтобы успехи нашей команды продолжились в новом году», — приводит слова Чепикова ТАСС.
Елисеев и Павлова сначала одержали победу в гонке с массовым стартом, а затем выиграли и пасьют.
Ранее Дмитрий Васильев выразил надежду, что победа Елисеева и Павловой на Рождественской гонке поможет всей сборной России.