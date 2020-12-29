Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Хьюстон» в матче НБА
- Reuters
- © Ron Chenoy-USA TODAY Sports
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 124:111 в пользу хозяев площадки.
В составе «Наггетс» трипл-дабл из 19 очков 18 ассистов и 12 подборов оформил Никола Йокич. Ещё 21 очко набрал Джамал Мюррей. Пол Милсэп записал в свой актив 19 очков.
За «Хьюстон» 34 очка набрал Джеймс Харден. 21 очка на счету Кристиана Вуда.
В других матчах игрового дня «Атланта Хоукс» победил «Детройт Пистонс» (128:120), «Бруклин Нетс» в овертайме уступил «Мемфис Гриззлиз» (111:116), а «Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Юта Джаз» (109:110).
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проиграл «Портленду» в матче НБА.