Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Хьюстон» в матче НБА

«Денвер Наггетс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 124:111 в пользу хозяев площадки.

В составе «Наггетс» трипл-дабл из 19 очков 18 ассистов и 12 подборов оформил Никола Йокич. Ещё 21 очко набрал Джамал Мюррей. Пол Милсэп записал в свой актив 19 очков.

За «Хьюстон» 34 очка набрал Джеймс Харден. 21 очка на счету Кристиана Вуда.

В других матчах игрового дня «Атланта Хоукс» победил «Детройт Пистонс» (128:120), «Бруклин Нетс» в овертайме уступил «Мемфис Гриззлиз» (111:116), а «Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Юта Джаз» (109:110).

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проиграл «Портленду» в матче НБА.