«Лейкерс» проиграл «Портленду» в матче НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» проиграл «Портленду» в матче НБА
  • Reuters
  • © Kirby Lee-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 115:107 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Трэйл Блэйзерс» стал Дэмьен Лиллард. Ещё 28 очков в активе Гари Трента-младшего. Си Джей Макколлум, набрал 20 очков.

В составе «Лейкерс» 29 очков набрал Леброн Джеймс. Ещё 24 очка в активе Денниса Шрёдера.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от проигрыша «Нью-Йорку» в матче НБА.

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