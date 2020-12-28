Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от проигрыша «Нью-Йорку» в матче НБА

«Милуоки Бакс» потерпел поражение от «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 130:110 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Никс» стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов. Ещё 27 очков команде принёс Элфрид Пэйтон.

В составе «Бакс» дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов в активе двукратного MVP Янниса Адетокунбо. Ещё 22 очка команде принёс Крис Миддлтон.

В других матчах игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» (98:95), «Шарлотт Хорнетс» победил «Бруклин Нетс» (106:104), «Вашингтон Уизардс» проиграл «Орландо Мэджик» (113:120), «Кливленд Кавальерс» обыграл «Филадельфия Сиксерс» (118:94), «Чикаго Буллз» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (128:129), «Индиана Пэйсерс» взял верх над «Бостон Селтикс» (108:107), «Сакраменто Кингз» проиграл «Финикс Санз» (100:116), а «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил «Миннесота Тимбервулвз» (127:91).

Ранее сообщалось, что «Клипперс» потерпел самое крупное поражение за историю выступлений в НБА.