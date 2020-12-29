Источник: «Милан» намерен арендовать футболиста «Барселоны»

«Милан» заинтересован в услугах центрального полузащитника «Барселоны» Рики Пуча.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport, итальянский клуб уже предпринял первые шаги, чтобы договориться с «Барселоной» об аренде 21-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

В сентябре главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман сообщил полузащитнику, что не рассчитывает на него в этом сезоне. Несмотря на это, футболист выразил намерение остаться в команде.

В текущем сезоне Пуч выходил на поле всего в четырёх матчах «Барселоны», сыграв в общей сложности 77 минут. Контракт молодого полузащитника рассчитан до июля 2021 года с опцией продления ещё на два сезона.

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