Лобов рассказал о судебной тяжбе с бывшим менеджером

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артём Лобов рассказал о судебной тяжбе с российским менеджером Артёмом Харлановым, которому он, согласно решению суда, обязан выплатить более 5 млн рублей.

«Пока я не могу на эту тему общаться подробно, потому что судебный процесс ещё идёт. Они пытаются меня засудить за деньги, полученные от лиги кулачных боев Bare Knuckle. У меня есть письмо от президента этой организации, что я сам вёл с ними все переговоры, потому эти ребята пытаются меня просто развести на деньги. В конечном итоге это всё решится, потому что правда на моей стороне. Я буду идти до последнего. В суде по какой-то причине это письмо не захотели принять. Не знаю, что там происходило, но что-то очень неладное. Я подаю апелляцию и жду продолжения судебного процесса, надеясь на справедливость российской судебной системы», — цитирует Лобова Sport24.

Ранее сообщалось, что Лобов проиграл суд бывшему менеджеру и должен выплатить ему более 5 млн рублей.