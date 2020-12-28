Лобов проиграл суд бывшему менеджеру и должен выплатить более 5 млн рублей
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Об этом сообщается в пресс-релизе компании Gagarin Sports Management, которую возглавляет Харланов. Согласно заявлению, 19 марта 2020 года Советский районный суд Нижнего Новгорода обязал Лобова выплатить бывшему менеджеру 5 173 200 рублей. Ирландский боец российского происхождения подал апелляцию, но 11 ноября 2020 года она была отклонена.
На профессиональном уровне 34-летний Лобов одержал 13 побед и потерпел 15 поражений, ещё один бой был сведён к ничьей.
Ранее Лобов спрогнозировал победу Макгрегора над Порье в первом раунде.