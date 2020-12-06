Лобов прогнозирует победу Макгрегора над Порье в первом раунде

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Боец ММА Артём Лобов высказался о поединке своего друга Конора Макгрегора с Дастином Порье в UFC.
Лобов прогнозирует победу Макгрегора над Порье в первом раунде
  • Reuters

Спортсмены уже встречались в сентябре 2014 года, тогда ирландец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

По мнению Лобова, реванш пройдёт по тому же сценарию.

«В то время Порье уже был убийцей, но его стиль настолько хорошо подходит для Конора, что тот снова остановит его в первом раунде. Это не будет отличаться от их первой встречи. Порье был хорош до того, как они сразились в первый раз, просто Конор был лучше. Не вижу, что изменилось с тех пор», — приводит слова Лобова MMA Junkie Radio.

Ранее сообщалось, что президент UFC Дана Уайт рассказал о причинах увольнения бойца Йоэля Ромеро из организации.

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