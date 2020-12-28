Ребров рассказал, как Кононов создавал атмосферу в «Спартаке»

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал о методах мотивации бывшего главного тренера красно-белых Олега Кононова.

«Однажды после командного обеда Кононов предложил: «Давайте сейчас все вместе споём гимн «Спартака». Мы встали в круг и начали петь гимн «Спартака». Он это всё на телефон снимал. Выглядело как секта, но нас не смущало — наоборот, казалось прикольным. Ещё Кононов говорил, что всегда надо думать о максимуме. Если мечтать о победе в Лиге чемпионов, тогда и Лига Европы будет нам по силам, мы выиграем её. Олег Георгиевич на самом деле много работал и чего только ни придумывал. Однажды он собрал наших жён. Моя Катя так описала встречу: «Приятный дяденька, сказал, что наша роль тоже очень важна, что мы тоже участвуем в общем деле и что будем раз в месяц собираться, делиться мыслями», — написал Ребров в блоге на Sports.ru

Кононов возглавлял «Спартак» с 2018 по 2019 год.

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