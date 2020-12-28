Ребров рассказал, как Кононов создавал атмосферу в «Спартаке»

Короткая ссылка
Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров рассказал о методах мотивации бывшего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Ребров рассказал, как Кононов создавал атмосферу в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Однажды после командного обеда Кононов предложил: «Давайте сейчас все вместе споём гимн «Спартака». Мы встали в круг и начали петь гимн «Спартака». Он это всё на телефон снимал. Выглядело как секта, но нас не смущало — наоборот, казалось прикольным. Ещё Кононов говорил, что всегда надо думать о максимуме. Если мечтать о победе в Лиге чемпионов, тогда и Лига Европы будет нам по силам, мы выиграем её. Олег Георгиевич на самом деле много работал и чего только ни придумывал. Однажды он собрал наших жён. Моя Катя так описала встречу: «Приятный дяденька, сказал, что наша роль тоже очень важна, что мы тоже участвуем в общем деле и что будем раз в месяц собираться, делиться мыслями», — написал Ребров в блоге на Sports.ru

Кононов возглавлял «Спартак» с 2018 по 2019 год.

Ранее Федун попал в пятёрку отечественных миллиардеров, понёсших наибольшие убытки в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить