Федун попал в пятёрку отечественных миллиардеров, понёсших наибольшие убытки в 2020 году

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун попал в топ-10 самых обедневших за год российских миллиардеров.
Федун попал в пятёрку отечественных миллиардеров, понёсших наибольшие убытки в 2020 году
  • РИА Новости

Список был составлен изданием Forbes. Вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» оказался на четвёртой строчке рейтинга. Потери Федуна в 2020 году составили $1,757 млрд. Состояние предпринимателя на 20 декабря 2020 года оценивается в $8,259 млрд.

Больше Федуна за 2020 год потеряли только гендиректор ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (-$4,082 млрд), председатель правления НОВАТЭКа и председатель совета директоров компании «СИБУР» Леонид Михельсон (-$3,555 млрд), а также владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко (-$2,339 млрд).

Ранее Цорн рассказал, как попал на работу в «Спартак».

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