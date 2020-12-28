Цорн рассказал, как попал на работу в «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, как получил должность в московском клубе.

«В 2019-м моё агентство организовывало турнир в Катаре для российских клубов. Во время игр я много общался с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Он у меня попросил дать оценку игре команды и составу. Я высказал ему своё мнение. Через несколько месяцев мне позвонили из клуба, попросили отправить резюме. Потом всё произошло очень быстро, и так я оказался в Москве», — приводит слова экс-гендиректора красно-белых Lawyers Magazine.

Томас Цорн был уволен из «Спартака» нынешним летом. Вместо него пост генерального директора занял Шамиль Газизов, который был уволен через пять месяцев.

Ранее Цорн назвал самую большую проблему, с которой столкнулся в «Спартаке».