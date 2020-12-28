Цорн назвал самую большую проблему, с которой столкнулся в «Спартаке»

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что ему было трудно совладать с постоянным давлением со стороны болельщиков, а также бывших игроков красно-белых.
Цорн назвал самую большую проблему, с которой столкнулся в «Спартаке»
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«Для меня наибольшей проблемой стало постоянное медийное присутствие внутри «Спартака» и вокруг команды. На нас всех давила ответственность перед большой армией болельщиков клуба и титулованными ветеранами. «Спартак» должен быть успешным, иначе СМИ тебя съедали», — приводит слова Цорна Lawyers Magazine.

Томас Цорн был уволен из «Спартака» летом 2020 года, отработав один гол. Вместо него пост гендиректора занял Шамиль Газизов, но он также лишился своей должности по ходу нынешнего сезона.

Ранее Лавров объяснил, почему поддерживает «Спартак».

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