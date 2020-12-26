Лавров объяснил, почему поддерживает «Спартак»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился своим видением текущей ситуации в московском «Спартаке», поклонником которого он является.

«Нужно смотреть на сочетание качества игры и результата. Не всегда совпадает и то, и другое. Какую эмоцию вызывает то, что сейчас происходит в «Спартаке»? Не знаю. Мы привыкли быть патриотами московского «Спартака». Клуб кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни. Кроме «Динамо», я больше никого не припомню, кто вылетал во вторую лигу в своей истории. Но тем и интересен феномен «Спартака». Не бывает такого, что болельщики говорят: «Всё, больше я за «Спартак» не болею». Есть какая-то внутренняя энергетика, которая, даже когда «Спартак» играет из рук вон плохо, заставляет тебя с этой командой оставаться. Кто должен быть тренером «Спартака»? Я всегда выступал за россиянина», — цитирует Лаврова «Матч ТВ».

В настоящее время «Спартаком» руководит немецкий специалист Доменико Тедеско, чей контракт истекает по окончании сезона. Под его руководством красно-белые идут на третьем месте в турнирной таблице, имея 35 очков.

Ранее сообщалось, что УЕФА признал «Спартак» лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов.