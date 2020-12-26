УЕФА признал «Спартак» лучшим российским клубом в истории ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в рейтинг вошли четыре российских клуба, наиболее высокое место среди которых занял московский «Спартак» — 34-е место. Столичный ЦСКА занял 45-е место, петербургский «Зенит» — 58-е, а московский «Локомотив» — 91-е.

Лидером рейтинга стал мадридский «Реал», являющийся рекордсменом по числу побед в турнире. Второе место заняла мюнхенская «Бавария». Тройку лидеров замкнула каталонская «Барселона».

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Ливерпуля» Бенитес входит в шорт-лист «Спартака».