Уткин считает, что фигуристки продолжат уходить от Тутберидзе к другим тренерам

Блогер, ведущий и журналист Василий Уткин выразил мнение, что молодые воспитанницы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе будут покидать свою наставницу в более зрелом возрасте из-за растущих амбиций.

«Закон жизни заключается в том, что ты не можешь в одиночку оседлать весь вид спорта. От Тутберидзе обязательно будут уходить, здесь никуда не денешься. Люди взрослеют, у них возникают амбиции. В конце концов, они проходят половое созревание. Они начнут ревновать друг к другу, растёт непонимание. Это неизбежно. Любой человек, который хоть в какой-то степени был в каком-то смысле квочкой, который высиживает кого-то и даёт ему путёвку в жизнь, что бы в это ни вкладывалось, сталкивается с тем, что он него воспитанники уходят», — заявил Уткин в интервью Sports.ru.

В прошлое межсезонье Тутберидзе покинули действующая чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Обе фигуристки перешли в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Ранее Уткин раскритиковал Тутберидзе за отсутствие женственности в фигурном катании.