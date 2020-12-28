Вратарь «Вашингтона» Лундквист сообщил о предстоящей открытой операции на сердце

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Шведскому вратарю клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Хенрику Лундквисту предстоит перенести открытую операцию на сердце.
Вратарь «Вашингтона» Лундквист сообщил о предстоящей открытой операции на сердце
  • Reuters

«За три последние недели моё внимание сместилось с тренировок и грядущего сезона на состояние моего здоровья и осознание того, что я могу, а что не могу делать. Сейчас запланирована открытая операция на сердце — протезирование аортального клапана, корня аорты и восходящей аорты. У каждого из нас есть свои горы, которые нужно покорить. Я сохраняю позитивный настрой и двигаюсь по пути выздоровления», — написал в Twitter Лундквист.

С 2005 по 2020 год шведский вратарь выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2012 году Лундквист получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю сезона. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады-2006.

Ранее Тарасенко признался, что надеялся стать новым капитаном «Сент-Луиса».

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