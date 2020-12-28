Тарасенко признался, что надеялся стать новым капитаном «Сент-Луиса»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко высказал мнение о своём назначении ассистентом капитана команды в пятом сезоне подряд.

«Конечно, когда ты играешь восемь лет в клубе и долгое время являешься ассистентом, то рассчитываешь на это. Мы со Шварцем дольше всех играем за «Сент-Луис» из тех ребят, что сейчас в команде. Но руководство приняло решение, не вижу смысла его обсуждать. Надежды были, но как получилось — так получилось. Мне остаётся только принять его, выходить и играть», — приводит слова Тарасенко Sport24.

Он отметил, для него сейчас в приоритете восстановление после травмы.

«Надо начинать показывать свой хоккей и становиться лучше. Потому что много людей, которые говорят, что Тарасенко никогда не будет играть как раньше. У меня огромный стимул вернуться и доказать, что эти люди были неправы», — добавил хоккеист.

После ухода из клуба Алекса Пьетранджело новым капитаном «Сент-Луиса» был назначен Райан О'Райли.

Ранее Тарасенко рассказал, как проходит его восстановление после операции.