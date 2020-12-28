СМИ: «Атлетико» интересуется футболистом «Челси» Алонсо

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Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо может в зимнее трансферное окно перейти в мадридский «Атлетико».
СМИ: «Атлетико» интересуется футболистом «Челси» Алонсо
  • Reuters

Об этом сообщает The Independent. По информации источника, в настоящее время «Атлетико» ведёт переговоры с лондонцами об аренде Алонсо.

30-летний испанец не выходил на поле в составе «Челси» с конца сентября этого года, когда он выразил своё недовольство заменой в перерыве матча третьего тура Английской премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (3:3). Всего на счету Алонсо три встречи в чемпионате в нынешнем сезоне. 

Ранее Лэмпард заявил, что «Челси» не претендует на победу в Английской премьер-лиге.

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