СМИ: «Атлетико» интересуется футболистом «Челси» Алонсо

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо может в зимнее трансферное окно перейти в мадридский «Атлетико».

Об этом сообщает The Independent. По информации источника, в настоящее время «Атлетико» ведёт переговоры с лондонцами об аренде Алонсо.

30-летний испанец не выходил на поле в составе «Челси» с конца сентября этого года, когда он выразил своё недовольство заменой в перерыве матча третьего тура Английской премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (3:3). Всего на счету Алонсо три встречи в чемпионате в нынешнем сезоне.

Ранее Лэмпард заявил, что «Челси» не претендует на победу в Английской премьер-лиге.