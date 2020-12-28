Мама Щербаковой призналась, что предлагала дочери облегчить произвольную программу на ЧР

Мама победительницы чемпионата России по фигурному катанию Анны Щербаковой Юлия рассказала о выступлении дочери на турнире в Челябинске после тяжёлой болезни.

«Ане важно было закрыть этот вопрос, чтобы двигаться дальше, я уважаю любое её решение. Чемпионат России — это главный турнир страны, а в условиях отсутствия международных соревнований его роль ещё больше возросла. Изначально не хотелось рассказывать подробности об Анином здоровье. Её выступление достойно того, чтобы говорили о нём без всяких оговорок. На момент соревнований она уже переболела в скрытой форме, никакой угрозы для окружающих не представляла. За короткую программу я была уверена, а вот за произвольную очень переживала. Все в один голос предлагали её облегчить, в том числе и я, но она сделала её так, как хотела», — цитирует маму Щербаковой ТАСС.

16-летняя фигуристка победила на чемпионате России, несмотря на то, что выступала с высокой температурой.

Ранее в ФФККР заявили, что не обладают информацией о выступлении Щербаковой с высокой температурой.