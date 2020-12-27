В ФФККР заявили, что не обладают информацией о выступлении Щербаковой с высокой температурой

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что его организации неизвестно о том, выступала ли Анна Щербакова, ставшая чемпионкой России в женском одиночном катании, на соревнованиях с температурой.
В ФФККР заявили, что не обладают информацией о выступлении Щербаковой с высокой температурой
  • РИА Новости

«Нет никакой информации, что Щербакова выступала на чемпионате России с температурой. Всё было в рамках правил. Тем более, как вы знаете, на арене установлен прибор, измеряющий температуру», — сказал Горшков «Чемпионату».

Щербакова, недавно переболевшая пневмонией, выступала на чемпионате России, несмотря на плохое самочувствие. Тренеры не скрывали, что хотели убедить её сняться с турнира. Перед произвольной программой Анна отказалась измерить температуру. 

Ранее спортивный врач назвал рискованным прокат Щербаковой с температурой.

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