В ФФККР заявили, что не обладают информацией о выступлении Щербаковой с высокой температурой
- РИА Новости
«Нет никакой информации, что Щербакова выступала на чемпионате России с температурой. Всё было в рамках правил. Тем более, как вы знаете, на арене установлен прибор, измеряющий температуру», — сказал Горшков «Чемпионату».
Щербакова, недавно переболевшая пневмонией, выступала на чемпионате России, несмотря на плохое самочувствие. Тренеры не скрывали, что хотели убедить её сняться с турнира. Перед произвольной программой Анна отказалась измерить температуру.
Ранее спортивный врач назвал рискованным прокат Щербаковой с температурой.