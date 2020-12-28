Организаторы Australian Open прокомментировали отказ Федерера от участия в турнире

Глава Федерации тенниса Австралии и директор Australian Open Крэйг Тайли прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера отказаться от выступления на турнире 2021 года.

«Роджеру не хватило времени, чтобы быть готовым к турниру, и он очень расстроен, что его не будет в Мельбурне в 2021 году. Australian Open всегда занимал особое место в его сердце. Вспомните, именно Роджер первым назвал это соревнование счастливым турниром Большого шлема.

Мы желаем ему всего наилучшего в процессе подготовки и возвращения. Мы с нетерпением ждем его», — приводит слова Тили пресс-служба турнира.

Australian Open пройдёт 8—21 февраля. 39-летний Федерер является шестикратным победителем турнира.

Ранее стало известно, что Федерер пропустит Australian Open.