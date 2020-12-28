Федерер пропустит Australian Open

Пятая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер не выступит на первом в сезоне 2021 года турнире Большого шлема — Australian Open.

По словам менеджера Федерера Тони Годсика, которого цитирует Associated Press, 39-летний швейцарец, продолжающий восстановление после двух операций на колене, по рекомендации врачей решил пропустить турнир.

«Лучшее решение для него в долгосрочной перспективе — это вернуться в соревновательный теннис после Australian Open. На этой неделе мы обсудим участие в турнирах, которые пройдут в конце февраля, а затем составим расписание на оставшуюся часть года», — добавил менеджер.

Australian Open пройдёт 8—21 февраля.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей получил уайлд-кард на Australian Open.