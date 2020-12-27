Маррей получил уайлд-кард на Australian Open
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей получил уайлд-кард для выступления на первом в сезоне 2021 года турнире Большого шлема — Australian Open.
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- globallookpress.com
Об этом сообщил глава Федерации тенниса Австралии Крэйг Тайли, комментарий которого приводит The Age.
Australian Open пройдёт 8—21 февраля.
Ранее Андрей Рублёв заявил, что перенос старта Australian Open не отразился на его подготовке к сезону.
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