Маррей получил уайлд-кард на Australian Open

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей получил уайлд-кард для выступления на первом в сезоне 2021 года турнире Большого шлема — Australian Open.

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