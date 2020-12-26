Рублёв заявил, что перенос старта Australian Open не отразился на его подготовке к сезону

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Российский теннисист Андрей Рублёв высказал мнение о переносе сроков проведения первого турнира Большого шлема в 2021 году — Australian Open.
Рублёв заявил, что перенос старта Australian Open не отразился на его подготовке к сезону
  • Reuters

«Уже начал подготовку к Australian Open и новому сезону, работаю вовсю. Оттого что перенесли турнир на несколько недель, сложностей у меня нет никаких. Вместо недели я провёл в Москве две. Я смог больше отдохнуть, побыть с друзьями, семьёй, и это было классно. Мне лично только плюс», — приводит слова Рублёва ТАСС.

Изначально планировалось, что Australian Open пройдёт с 18 по 31 января. В итоге соревнования пройдут 8—21 февраля.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев считает правильным решением изменение сроков проведения Australian Open.

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