Рублёв заявил, что перенос старта Australian Open не отразился на его подготовке к сезону

Российский теннисист Андрей Рублёв высказал мнение о переносе сроков проведения первого турнира Большого шлема в 2021 году — Australian Open.

«Уже начал подготовку к Australian Open и новому сезону, работаю вовсю. Оттого что перенесли турнир на несколько недель, сложностей у меня нет никаких. Вместо недели я провёл в Москве две. Я смог больше отдохнуть, побыть с друзьями, семьёй, и это было классно. Мне лично только плюс», — приводит слова Рублёва ТАСС.

Изначально планировалось, что Australian Open пройдёт с 18 по 31 января. В итоге соревнования пройдут 8—21 февраля.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев считает правильным решением изменение сроков проведения Australian Open.