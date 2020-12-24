Медведев считает правильным решением изменение сроков проведения Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к переносу сроков проведения первого турнира Большого шлема в 2021 году Australian Open.
Медведев считает правильным решением изменение сроков проведения Australian Open
  • Reuters

«Насколько мне известно, Ассоциация тенниса Австралии вместе с ATP тесно сотрудничают с австралийскими органами власти и это был единственный возможный вариант проведения турнира. Они делают всё возможное, чтобы Australian Open состоялся, а это непросто. Поэтому я думаю, что это правильное решение», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

До этого появилась информация, что турнир перенесён с 18 января на 8 февраля 2021 года из-за пандемии.

Ранее Медведев назвал свой самый запомнившийся матч в 2020 году.

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