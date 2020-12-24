Теннисист Медведев назвал свой самый запомнившийся матч в 2020 году

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, какой из своих матчей в 2020 году ему больше всего запомнился.

Reuters

«Это финальный поединок с Домиником Тимом на Итоговом турнире. Всё-таки это был и последний матч в этом году. Я играл за один из самых больших титулов в моей карьере. И сама игра получилась очень крутой», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс». В финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев обыграл Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Ранее Медведев поделился своими ожиданиями перед стартом нового сезона.