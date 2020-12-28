Фигуристка Трусова поблагодарила тренеров за их работу и терпение

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию 2020 года Александра Трусова выразила благодарность своим тренерам за подготовку к выступлениям на национальном первенстве.

«Чемпионат России позади, а Новый год впереди! Хочу сказать спасибо моим тренерам Евгению Викторовичу Плющенко, Дмитрию Сергеевичу Михайлову и Сергею Андреевичу Алексееву за их работу и терпение. Всем, кто заботился и помогал мне готовиться к этому старту, начиная от здоровья и заканчивая костюмами для выступлений», — написала Трусова в своём Instagram.

Она также поблагодарила своих болельщиков за поддержку.

«Огромное спасибо моим болельщикам за их поддержку и веру в меня, за вашу любовь, не зависящую от того, получилось у меня сегодня или нет. Я чувствую, что вы рядом, узнаю вас в толпе. И, конечно, спасибо моей семье и друзьям, они окружают меня теплом и уютом», — добавила фигуристка.

По итогам чемпионата России Трусова завоевала бронзу, набрав по сумме двух прокатов 246,37 балла: 75,76 за короткую программу и 170,61 — за произвольную.

Ранее Плющенко заявил, что не считает поражением третье место Трусовой на чемпионате России.