Фигуристка Трусова поблагодарила тренеров за их работу и терпение
- РИА Новости
«Чемпионат России позади, а Новый год впереди! Хочу сказать спасибо моим тренерам Евгению Викторовичу Плющенко, Дмитрию Сергеевичу Михайлову и Сергею Андреевичу Алексееву за их работу и терпение. Всем, кто заботился и помогал мне готовиться к этому старту, начиная от здоровья и заканчивая костюмами для выступлений», — написала Трусова в своём Instagram.
Она также поблагодарила своих болельщиков за поддержку.
«Огромное спасибо моим болельщикам за их поддержку и веру в меня, за вашу любовь, не зависящую от того, получилось у меня сегодня или нет. Я чувствую, что вы рядом, узнаю вас в толпе. И, конечно, спасибо моей семье и друзьям, они окружают меня теплом и уютом», — добавила фигуристка.
По итогам чемпионата России Трусова завоевала бронзу, набрав по сумме двух прокатов 246,37 балла: 75,76 за короткую программу и 170,61 — за произвольную.
Ранее Плющенко заявил, что не считает поражением третье место Трусовой на чемпионате России.