Туктамышева — о чемпионате России: не хочется искать причины или оправдания
- © Naoki Morita/AFLO
- globallookpress.com
«Пару слов о чемпионате России. Непросто, но я боролась. Не хочется искать причины или оправдания. Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением. И не могу не сказать про поддержку. Ребята, вы настолько крутые, ваша поддержка — это то, что придаёт мне сил, позволяет верить в себя и двигаться дальше! До встречи на следующих соревнованиях», — написала Туктамышева в своём Instagram.
По итогам чемпионата России Туктамышева заняла седьмое место, набрав по сумме двух выступлений 204,25 (73,56 + 130,69) балла.
Ранее Алексей Мишин заявил, что Туктамышева будет бороться за место в сборной России на ЧМ.