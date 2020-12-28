Туктамышева — о чемпионате России: не хочется искать причины или оправдания

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Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление на чемпионате России в Челябинске.
Туктамышева — о чемпионате России: не хочется искать причины или оправдания
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Пару слов о чемпионате России. Непросто, но я боролась. Не хочется искать причины или оправдания. Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением. И не могу не сказать про поддержку. Ребята, вы настолько крутые, ваша поддержка — это то, что придаёт мне сил, позволяет верить в себя и двигаться дальше! До встречи на следующих соревнованиях», — написала Туктамышева в своём Instagram.

По итогам чемпионата России Туктамышева заняла седьмое место, набрав по сумме двух выступлений 204,25 (73,56 + 130,69) балла.

Ранее Алексей Мишин заявил, что Туктамышева будет бороться за место в сборной России на ЧМ.

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