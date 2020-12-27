Мишин заявил, что Туктамышева будет бороться за место в сборной России на ЧМ

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, рассказал, что его подопечная намерена побороться за место в сборной России для выступления на чемпионате мира 2021 года.

«Лиза продолжит борьбу за место в сборной на чемпионат мира в Стокгольме, у неё для этого есть все основания», — приводит слова Мишина ТАСС.

По итогам чемпионата России Туктамышева заняла седьмое место.

Чемпионат мира 2021 года запланирован на 22—28 марта.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что победители чемпионата России войдут в состав сборной на чемпионат мира.