Исмаилов заявил, что не против реванша с Минеевым

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что готов провести повторный поединок с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Мне нравится эта история, я хочу боя с Минеевым. Мы оставим этот шум вокруг ситуации. Но должны сойтись цифры», — заявил Исмаилов ТАСС.

24 декабря, после поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в октагон вошёл Владимир Минеев, который вызвал Исмаилова на бой. Магомед поднялся, между спортсменами началась потасовка, переросшая в массовую драку.

Первый поединок Исмаилова с Минеевым состоялся в 2018 году и завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Минеев оштрафован на 10 тыс. рублей за провокацию болельщиков перед потасовкой с Исмаиловым.

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