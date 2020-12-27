Минеев оштрафован на 10 тыс. рублей за провокацию болельщиков перед потасовкой с Исмаиловым

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев должен выплатить денежный штраф за провокацию массовой драки болельщиков на турнире Fight Nights Global Winter Cup, который состоялся в Москве 24 декабря.

«Суд признал Владимира Минеева виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.31 КоАП России («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»). Назначить наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей», — приводит решение Кунцевского суда Москвы ТАСС.

Во время турнира, на котором Минеев и Магомед Исмаилов были гостями, между бойцами произошла потасовка, переросшая в массовую драку.

Ранее суд оштрафовал бойца Исмаилова за потасовку на турнире в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить