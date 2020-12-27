Минеев оштрафован на 10 тыс. рублей за провокацию болельщиков перед потасовкой с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев должен выплатить денежный штраф за провокацию массовой драки болельщиков на турнире Fight Nights Global Winter Cup, который состоялся в Москве 24 декабря.

«Суд признал Владимира Минеева виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.31 КоАП России («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»). Назначить наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей», — приводит решение Кунцевского суда Москвы ТАСС.

Во время турнира, на котором Минеев и Магомед Исмаилов были гостями, между бойцами произошла потасовка, переросшая в массовую драку.

Ранее суд оштрафовал бойца Исмаилова за потасовку на турнире в Москве.