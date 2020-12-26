Суд оштрафовал бойца Исмаилова за потасовку на турнире в Москве

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Кунцевский суд Москвы оштрафовал бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова за провокацию массовой драки болельщиков на турнире Fight Nights.
Суд оштрафовал бойца Исмаилова за потасовку на турнире в Москве
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Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу суда, за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, которые не содержат уголовно наказуемого деяния, на Исмаилова был наложен штраф в размере 10 тыс. рублей.

Конфликт Исмаилова и другого бойца Владимира Минеева, произошедший на турнире 24 декабря в Москве, стал причиной массовой потасовки.

Ранее в сети появилось видео разговора Исмаилова и Минеева незадолго до драки.

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