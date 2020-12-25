В сети появилось видео разговора Исмаилова и Минеева незадолго до драки

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Пресс-служба Fight Nights опубликовала видеозапись разговора бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева перед их дракой на турнире АМС Fight Nights в Москве.
В сети появилось видео разговора Исмаилова и Минеева незадолго до драки
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

На записи, опубликованной пресс-службой Fight Nights, видно, как бойцы что-то обсуждают возле октагона во время одного из поединков.

Отмечается, что запись сделана за полчаса до драки.

Конфликт Исмаилова и Минеева, произошедший на турнире 24 декабря в Москве, стал причиной массовой потасовки.

Ранее сообщалось, что Виталий Минаков раскритиковал людей, вмешавшихся в конфликт Исмаилова и Минеева.

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