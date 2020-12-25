В сети появилось видео разговора Исмаилова и Минеева незадолго до драки
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
На записи, опубликованной пресс-службой Fight Nights, видно, как бойцы что-то обсуждают возле октагона во время одного из поединков.
Отмечается, что запись сделана за полчаса до драки.
Конфликт Исмаилова и Минеева, произошедший на турнире 24 декабря в Москве, стал причиной массовой потасовки.
Ранее сообщалось, что Виталий Минаков раскритиковал людей, вмешавшихся в конфликт Исмаилова и Минеева.