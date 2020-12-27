Журналист из США восхитился прокатами российских фигуристок на ЧР

Американский спортивный обозреватель Филипп Херш прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате России, который прошёл в Челябинске с 24 по 26 декабря.

«Это было потрясающе. Они выступали одна за другой, поэтому восхищение только росло. Это самая невероятная череда выступлений, что я видел за 40 лет обозревания фигурного катания», — написал Херш в своём Twitter.

Золотую медаль чемпионата России в женском одиночном катании взяла Анна Щербакова. В сумме она набрала 264,10 балла. Серебро у Камилы Валиевой (254,01 балла), а бронза — у Александры Трусовой (246,37 балла).

Ранее в ФФККР заявили, что не обладают информацией о выступлении Щербаковой с высокой температурой.



