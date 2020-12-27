Журналист из США восхитился прокатами российских фигуристок на ЧР

Короткая ссылка
Американский спортивный обозреватель Филипп Херш прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате России, который прошёл в Челябинске с 24 по 26 декабря.
Журналист из США восхитился прокатами российских фигуристок на ЧР
  • © РИА Новости

«Это было потрясающе. Они выступали одна за другой, поэтому восхищение только росло. Это самая невероятная череда выступлений, что я видел за 40 лет обозревания фигурного катания», — написал Херш в своём Twitter.

Золотую медаль чемпионата России в женском одиночном катании взяла Анна Щербакова. В сумме она набрала 264,10 балла. Серебро у Камилы Валиевой (254,01 балла), а бронза — у Александры Трусовой (246,37 балла).

Ранее в ФФККР заявили, что не обладают информацией о выступлении Щербаковой с высокой температурой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить