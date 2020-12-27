Бадюков: молодёжная сборная Чехии нашим ребятам по зубам

Короткая ссылка
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился своими ожиданиями от матча сборной России с командой Чехии на групповом турнире молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.
Бадюков: молодёжная сборная Чехии нашим ребятам по зубам
  • РИА Новости

«Нам нужно показать такой же быстрый хоккей, который показали шведы в матче с чехами. И не отходить от игры, которая у нас была с американцами. У Чехии есть слабые стороны, есть моменты, когда нужно активно играть против защитников. Необходимо играть первым номером, что наши ребята умеют делать. Чехи нашим ребятам по зубам, мы обязаны их обыгрывать, но надо обратить внимание на начало матча. Чехи попытаются забросить первыми и будут настраиваться на тягучий хоккей. Нужно постараться избегать необязательных удалений. Хорошо бы доработать большинство, чтобы забрасывать, а менять кардинально что-то в составе сейчас не стоит», — цитирует Бадюкова «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Чехия пройдёт в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс» утром 28 декабря. Начало встречи — в 05:30 мск.

Ранее Плющев объяснил, почему сборной России было выгодно сыграть с США на старте МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить