Плющев объяснил, почему сборной России было выгодно сыграть с США на старте МЧМ

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением, почему национальной команде было выгодно встретиться с Соединёнными Штатами уже на старте молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.
Плющев объяснил, почему сборной России было выгодно сыграть с США на старте МЧМ
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«Из-за пандемии коронавируса у хоккеистов многих команд не было возможности часто выходить на лёд в этом сезоне. Поэтому, конечно, лучше сразу встретиться с сильными сборными. Вообще обычно во время предсезонки у спортсменов и тренеров есть так называемый втягивающий микроцикл, и на чемпионате мира подобные матчи тоже бывают очень кстати. В любом случае для нас хорошо, что мы уже сыграли с США», — сказал Плющев в интервью RT.

Ранее Плющев заявил, что пока преждевременно называть сборную России главным фаворитом МЧМ-2021.

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