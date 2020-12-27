Плющев объяснил, почему сборной России было выгодно сыграть с США на старте МЧМ
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«Из-за пандемии коронавируса у хоккеистов многих команд не было возможности часто выходить на лёд в этом сезоне. Поэтому, конечно, лучше сразу встретиться с сильными сборными. Вообще обычно во время предсезонки у спортсменов и тренеров есть так называемый втягивающий микроцикл, и на чемпионате мира подобные матчи тоже бывают очень кстати. В любом случае для нас хорошо, что мы уже сыграли с США», — сказал Плющев в интервью RT.
Ранее Плющев заявил, что пока преждевременно называть сборную России главным фаворитом МЧМ-2021.