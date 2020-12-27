Плющев: пока преждевременно называть сборную России главным фаворитом МЧМ-2021

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что пока ещё рано говорить о национальной команде как о главном фаворите на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне.
Плющев: пока преждевременно называть сборную России главным фаворитом МЧМ-2021
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Шансы на золото есть у нескольких команд, в том числе у россиян. Называть их главными претендентами на чемпионство пока, наверное, преждевременно. Всё-таки игра с США тоже складывалась достаточно неоднозначно — в концовке всё пошло немного не так, как нам бы хотелось», — сказал специалист в интервью RT.

При этом он подчеркнул, что не стоит давать прогнозы по стартовым матчам на турнире, так как командам ещё предстоят встречи в плей-офф, а они будут отличаться особенным накалом.

«Сборные, у которых имелось не так много игровой практики, будут набирать по ходу турнира. Например, американцы в противостоянии с Австрией уже прилично прибавили, хотя понятно, что это не такой весомый оппонент для них. Поэтому пока не стоит загадывать, а просто пожелаем нашим ребятам хорошей игры в дальнейшем и чтобы удача оказалась на их стороне. Без этого тоже очень сложно», — добавил Плющев.

Ранее глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил мнение, что молодёжной сборной особое внимание нужно уделить дисциплине.

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